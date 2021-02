Manchester United : Paul Pogba: Bruder droht United mit ablösefreiem Wechsel

Noch ist offen, ob Manchester United mit Paul Pogba in das letzte gemeinsame Vertragsjahr gehen wird. Gesetz dem Fall könnte es 2022 zu einem ablösefreien Wechsel kommen – und genau mit diesem droht nun Pogbas älterer Bruder Mathias im spanischen Fernsehen.

Sein Bruder habe noch ein Jahr Vertrag und er wisse nicht, ob er diesen auch erfüllen werde, sagte Mathias Pogba in der spanischen TV-Show EL CHIRINGUITO. Er könne in diesem Fall nicht mit Informationen dienen. Das zwar nicht, aber mit einer Ansage.

"Das Einzige, was ich sagen kann, ist, wenn United Geld will, müssen sie ihn jetzt verkaufen. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Wenn nicht, wird er umsonst gehen", sagte der ältere Bruder, der anfügte: "Ich habe nichts davon gehört, dass er seinen Vertrag verlängert."

Angesichts der vertraglichen Situation gibt es immer mal wieder Spekulationen über Pogbas potenziellen nächsten Klub. Gemutmaßt wird über eine Rückkehr zu Juventus Turin sowie Transfers zu Real Madrid oder Paris Saint-Germain.