Manchester United : Paul Pogba drückt seine Unterstützung für Simone Biles aus

Die US-Amerikanische Turnerin Simone Biles hatte sich im Finale des Teamwettbewerbs im Mehrkampf zurückgezogen und im Anschluss auch ihre Teilnahme am Einzelmehrkampf abgesagt. Als Grund gab sie mentale Probleme an. Auf Social Media schloss sich Paul Pogba den vielen Unterstützern der 24-Jährigen an.