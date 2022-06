"So etwas noch nie gesehen" Deutliche Worte! Paul Pogba tief enttäuscht von Manchester United

Paul Pogba wird Manchester United zum zweiten Mal in seiner Karriere verlassen. Nach Angaben des Verhandlungsteams passten Äußerungen und das Verhalten in den Verhandlungen nicht zusammen. Die Enttäuschung ist groß.

An diesem Freitag erscheint bei Amazon die Doku "The Pogmentary", eine mehrteilige Serie, die private Einblicke in das Leben von Paul Pogba gibt. Unter anderem werden die Verhandlungen zwischen Manchester United und dem Superstar näher beleuchtet, mit interessanten Wortwechseln.

"Sie wollen unbedingt, dass du bleibst, aber für mich spiegelt das Angebot das nicht wider", sagte der inzwischen verstorbene Pogba-Berater Mino Raiola laut The Athletic während eines Telefongesprächs, das in veröffentlichten Teilen der Doku-Vorschau nachzulesen ist. Raiola hatte klargemacht, dass United dieses Mal anders handeln "und das Geld auf den Tisch legen" müsse.

Pogba hatte Manchester United schon mal den Rücken gekehrt, 2012 war man mit den Red Devils nicht übereingekommen. Im Anschluss daran ging es für den amtierenden Fußballweltmeister zu Juventus Turin, das ihn auch in diesem Sommer wieder von einer Zusammenarbeit überzeugt haben soll.