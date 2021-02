Manchester United : Paul Pogba-Erbe: Manchester United schaut nach Madrid

Paul Pogba spielt bei Manchester United wieder eine Hauptrolle und zeigt starke Leistungen. Doch der Franzose will laut Berater Mino Raiola weg. Als Nachfolger haben die Red Devils Fede Valverde von Real Madrid im Visier.

Der uruguayische Nationalspieler wurde nach Informationen von THE SUN in den vergangenen Jahren mehrfach von den Scouts des englischen Rekordmeisters begutachtet. In der laufenden Saison sollen die Berichte über Valverde besonders zahlreich ausfallen.

Der Tageszeitung zufolge hat Manchester United Federico Valverde (22, Vertrag bis 2025) auf die Transferliste für die Sommerpause 2021 gesetzt. Der Südamerikaner sei einer der Kandidaten, vor allem seine Vielseitigkeit spreche für ihn.

THE SUN bringt einen möglichen Tausch mit Pogba ins Gespräch. Der Franzose, der laut Berater Mino Raiola am Saisonende das Weite suchen will, würde bekanntlich gerne für Real Madrid auflaufen.

Paul Pogba wird auch mit einer Rückkehr zu Juventus Turin in Verbindung gebracht – er spielte bereits von 2012 bis 2016 für die Bianconeri – die Preisvorstellung von United schreckt Juve aber ab.