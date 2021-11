Manchester United : Paul Pogba: Juventus Turin zweifelt an Rückkehr

Juventus Turin scheint sich seiner Sache bei Paul Pogba nicht mehr wirklich sicher zu sein. Das britische CaughtOffside zitiert im Zuge dessen einen hochrangigen Klubverantwortlichen, der sich in kürzlich geführten Telefonaten folgendermaßen geäußert haben soll: "Wir glauben nicht, dass es jetzt noch möglich sein wird. Schau mal lieber zu PSG und Real Madrid."

Wie an dem Großteil der anderen Klubs ist die Coronakrise auch an der Alten Dame nicht spurlos vorbeigegangen. Allein in der Saison 2020/21 wies Juve einen Verlust von satten 209,9 Millionen Euro aus. Es besteht offenbar keine Möglichkeit, den teuren Pogba-Unterhalt zu stemmen.