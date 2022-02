Manchester United : Paul Pogba lässt United weiter zappeln – vier Klubs im Rennen

Manchester United würde den auslaufenden Vertrag von Paul Pogba unter Umständen verlängern. Der Weltmeister lässt sich in seiner Entscheidungsfindung aber nicht aus der Ruhe bringen. Zahlreiche Klubs locken.

Ralf Rangnick hatte sich in der Vergangenheit schon mehrfach äußerst wohlwollend über Paul Pogba ausgedrückt und somit nach außen getragen, dass Manchester United weiterhin Bereitschaft signalisiert, die auslaufende Zusammenarbeit zu verlängern.

Das hängt zum einen an den Gehaltsvorstellungen des Weltmeisters, und zum anderen an dem, was die interessierten Klubs planen. Wie die Daily Mail berichtet, befassen sich der FC Barcelona, Real Madrid, Juventus Turin und Paris Saint-Germain mit einem ablösefreien Transfer im Sommer.