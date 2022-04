Paul Pogba: Manchester-Urgestein bemängelt fehlende Identifikation

In den letzten Wochen nahm die Kritik an Paul Pogba bei Manchester United kein Ende mehr. Im Sommer wird der ablösefreie Spieler wohl zu einem neuen Verein wechseln. Rene Meulensteen hält dies für die richtige Entscheidung.

Der langjährige Assistent von Sir Alex Ferguson stellt Pogba ein miserables Arbeitszeugnis aus. "Scheitern ist ein großes Wort, aber hat er die Erwartungen erfüllt? Ich glaube nicht", hielt der Niederländer im Gespräch mit Astro Sports fest. "Er wusste, was die Erwartungen waren, als er zurückkam, um für United in Premier League und Champions League anzutreten."

Paul Pogba wurde von 2009 bis 2012 bei den Red Devils ausgebildet, ehe er für vier Jahre zu Juventus Turin wechselte. 2016 kehrte er dann für mehr als 105 Millionen Euro ins Old Trafford zurück. An seine Glanzzeiten aus Turiner Tagen konnte er in England nur noch selten anknüpfen.

Mehr zum Thema

Meulensteen kritisiert Paul Pogba

Meulensteen nimmt in seiner Analyse aber nicht nur Anstoß an der Leistung des Nationalspielers, sondern vielmehr an deren fehlender Vereinsidentifikation: "Was mich ein bisschen frustriert hat, ist, dass Paul sein Engagement für United nie wirklich ausgesprochen hat. Er ist nie da herausgekommen und hat gesagt, dass er United dorthin zurückbringen wird, wo sie hingehören."