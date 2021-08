Manchester United : Paul Pogba: Neue Hoffnung für Manchester United

Manchester United verhandelt seit Monaten mit seinem Mittelfeldspieler Paul Pogba, um den 2022 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Der Franzose kann sich eine weitere Zusammenarbeit vorstellen – selbst wenn er in diesem Sommer noch keinen neuen Kontrakt unterzeichnet.

In den Medien lief es in den Gesprächen zwischen Klub und Spieler nur auf zwei Optionen hinaus: Pogba verlängert in diesem Sommer oder wird verkauft. Sky Sport News bringt nun eine weitere Alternative ins Spiel.

Der 28-Jährige fühle sich derzeit sehr wohl bei den Red Devils. Da er im nächsten Jahr aber mit großer Wahrscheinlichkeit den letzten großen Vertrag seiner Karriere unterzeichnen wird, möchte er sich bis dahin alle Möglichkeiten offen halten. Ein Verlänerung im nächsten Jahr steht somit im Raum.

Paul Pogba wird daher die nächsten Monate abwarten und die sportliche Entwicklung bei Manchester beobachten. Durch namhafte Neuzugänge wie Jadon Sancho und Raphael Varane erhöhten sich die Chancen auf einen Titel in der nächsten Saison signifikant.