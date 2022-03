Manchester United : Paul Pogba: Personal Trainer rechnet mit United-Abgang

Seit Anfang Februar steht Paul Pogba nach monatelanger Pause wieder für Manchester United auf dem Spielfeld. "Coach Meddy" hatte in den letzten Wochen intensiv mit dem Weltmeister an seiner körperlichen Verfassung gearbeitet.

"Paul Pogba wird nicht mehr für Manchester United spielen"

"Was Pogba angeht: Er wird Ende Juni nicht mehr für Manchester spielen", erklärt "Coach Meddy" in einem Interview mit dem Portal ilBianconero. "Ich denke, es ist richtig, dass er sich woanders umschaut, und vielleicht will der Verein auch frisches Blut haben. Das Vernünftigste ist also, sich zu trennen."

Dem Vernehmen nach wird sich Pogba bis zum Saisonende Zeit lassen, um abschließend über seine Zukunft zu entscheiden. Neben einem United-Verbleib ist Gerüchten zufolge ein Wechsel zu Paris Saint-Germain sowie eine Rückkehr zu Juventus Turin ein Thema. "Coach Meddy" gibt seine Einschätzung ab.

"Paul könnte zu Juventus zurückkehren, er hat gute Beziehungen zu den Bianconeri, aber er könnte auch zu PSG wechseln. Ich denke, PSG braucht einen Mittelfeldspieler wie ihn und er könnte nach Frankreich gehen und dort spielen", so der Fitnessguru, der von einem nicht ausgeht: "Real Madrid würde ich ausschließen, weil Zidane nicht mehr dort ist, er wäre nur in diesem Fall dorthin gegangen."