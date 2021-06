Manchester United : Paul Pogba reagiert auf Gerüchte um seine Zukunft

Manchester United will Paul Pogba zum Topverdiener der Premier League machen, sollte der Franzose seinen Vertrag verlängern. Das berichtete zuletzt unter anderem The Sun. Die Offerte ist aber offenbar noch nicht zu Pogba durchgedrungen.

"Es gab keine konkreten Angebote für eine Verlängerung. Ich bin immer noch ein Spieler von Manchester", sagte der 28-Jährige am Rande des zweiten Spieltags der Europameisterschaft (1:1 gegen Ungarn).

Der englische Rekordmeister bietet Pogba angeblich 24 Millionen Jahresgage für seine Unterschrift. Mit der Zukunft will sich Pogba derzeit allerdings nicht beschäftigen: "Nach der Saison war ich im Urlaub, also habe ich mich noch nicht mit dem Manager und dem Trainer zusammengesetzt. Derzeit konzentriere ich mich auf die EM."

Pogba war 2016 für die damalige Weltrekord-Ablöse von 105 Millionen Euro von Juventus Turin ins Old Trafford zurückgekehrt. Dass sein aktueller Vertrag in einem Jahr ausläuft, "wisse jeder", so Pogba