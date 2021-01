Manchester United : Paul Pogba schießt United an die Tabellenspitze - großes Lob von Solskjaer

Andre Oechsner Manchester United setzte sich am Dienstagabend knapp mit 1:0 beim aufopferungsvollen FC Burnley durch. Am Ende war ein abgefälschter Schuss von Paul Pogba ausreichend, um die Tabellenführung in der Premier League zu übernehmen.

Ja, ausgerechnet Paul Pogba war es, der Manchester United erstmals in dieser Saison an die Spitze des englischen Fußballs schoss. Der Spieler, um den sich schon seit Monaten Wechselgerüchte ranken und der die Red Devils wahrscheinlich nach dieser Saison verlassen wird. "Ich habe immer gesagt, dass Paul ein großer, großer Spieler für uns ist", war Trainer Ole Gunnar Solskjaer nach der Partie voll des Lobes für seinen Siegtorschützen. "Er ist ein guter Charakter in der Umkleidekabine, er ist immer einer, auf den die Jungs schauen. Natürlich ist er auch Weltmeister und wir sehen im Moment das Beste von Paul." Das Spiel ging gerade in die Schlussphase, als Pogba von der Strafraumgrenze per Volley abzog und sein noch abgefälschter Schuss unhaltbar hinter Burnley-Keeper Nick Pope einschlug. Pogba war in den letzten Wochen und Monaten für seine lediglich bedingt überzeugenden Auftritte vor allem aus dem Fanlager kritisiert worden.