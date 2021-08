Manchester United : Paul Pogba strebt ablösefreien Transfer zu Real Madrid an

Manchester United will schon seit Monaten mit den Beratern von Paul Pogba über einen neuen Vertrag des Franzosen verhandeln. Bisher ohne Erfolg. Sollte es zu keiner Einigung mehr kommen, ist der Mittelfeldspieler im nächsten Jahr umsonst zu haben. Für Pogba ist dieses Szenario durchaus vorstellbar.

Wie der Daily Star berichtet, forciert der 28-Jährige seinen Abgang. Er möchte im nächsten Jahr ablösefrei zu Real Madrid wechseln, mit denen er schon seit über zwei Jahren in Verbindung gebracht wird. Die Königlichen könnten sich in diesen finanziell prekären Zeiten ein Beispiel an Paris Saint-Germain genommen haben.

Die Franzosen haben in diesem Transferfenster viele hochkarätige Spieler wie Georginio Wijnaldum und Leo Messi ablösefrei verpflichtet, um Kosten zu sparen, die sie für die Gehälter verwenden konnten.

Madrid versucht im nächsten Jahr ebenso gerissen vorzugehen. Neben Pogba soll auch Kylian Mbappe nach dem Ende seiner Vertragslaufzeit ohne Ablösesumme nach Spanien wechseln.