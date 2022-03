Manchester United : Paul Pogba: Trainerwahl hat Auswirkung auf seine Entscheidung

Nach dem Sommer könnte Paul Pogba seinen Klub, Manchester United, den Rücken kehren. Der Vertrag des gefragten Franzosen läuft dann nämlich aus. Der Spieler hat jetzt zugegeben, dass er seinen Verbleib im Old Trafford auch vom zukünftigen Trainer abhängig macht.

Im November des vergangenen Jahres hat Ralf Rangnick den gefeuerten Coach Ole Gunnar Solskjaer bei den Red Devils ersetzt. Der gebürtige Schwabe betreut das Team allerdings nur bis Saisonende. Voraussichtlich wird er danach als Berater des Klubs fungieren, weshalb der Trainerposten dann wieder vakant wäre.

In Manchester kursieren derzeit mehrere prominente Namen für das Erbe Rangnicks. So gelten etwa Eric Ten Hag, Mauricio Pochettino und Zinedine Zidane als heiße Kandidaten. Letztgenannter wäre im Gegensatz zu seinen beiden Kollegen sogar momentan frei. Zidane soll aber eher an einem Engagement bei Paris Saint-Germain interessiert sein.

