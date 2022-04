Paul Pogba: United-Fans schießen sich auf ihn ein – Rangnick spielt Situation herunter

Pogba sah sich bei seiner Auswechslung in der 74. Minute mit unzähligen Buh-Rufen konfrontiert. Viele "Fans" schrien außerdem aus voller Kehle "F*ck off Pogba!" Nach dem Match erklärte Ralf Rangnick, dass diese Aktionen auf dem Platz an ihm vorbeigingen. "Ich habe es nicht gehört, aber wir haben mit meinen Mitarbeitern in der Kabine darüber gesprochen."

Der Coach der Red Devils lobte die Anhänger im Old Trafford zunächst und bedankte sich für den Support in einem überaus engen Spiel. "Ich denke, die Fans hier sind fantastisch und die Unterstützung war wieder großartig, es hätte nicht besser sein können."