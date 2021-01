Manchester United : Paul Pogba: Manchester United offen für Tausch-Deal mit Juventus

Da Paul Pogba bei Manchester United noch über einen bis 2022 datierten Kontrakt verfügt, wird er das englische Schwergewicht im Falle eines Sommer-Wechsel also keineswegs ablösefrei verlassen. United will logischerweise den bestmöglichen Deal rausschlagen.

Wie das italienische Portal CALCIOMERCATO berichtet, ist man im Old Trafford durchaus an einem Tauschgeschäft mit Juventus Turin interessiert. Aaron Ramsey oder Douglas Costa seien hierfür allerdings kein Thema.

Der Waliser und der derzeit an den FC Bayern verliehene Brasilianer sollen United von Juve angeboten worden sein. Wen die Red Devils gerne im Gegenzug für Pogba als Tauschspieler hätten, bleibt offen. In der Gerüchteküche wurde schon mehrfach über ein United-Interesse an Paolo Dybala berichtet.