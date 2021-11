Manchester United : Paul Pogba verpflichten? "Wäre für Real Madrid kein Risiko"

Mit einem Verkauf in der Wintertransferperiode würde United noch eine Ablösesumme für den vereinsinternen Rekord-Neuzugang (105 Millionen Euro im Sommer 2016) kassieren. Wahrscheinlicher ist aber, dass Pogba das Old Trafford in acht Monaten nach Ablauf seines Vertrags verlässt.

McManaman spielte einst selbst für Real Madrid, zwischen 1999 und 2003 absolvierte er 158 Einsätze für den Rekordmeister. Er sieht in Pogba einen geeigneten Erben für Modric und Co. "Real hat Luka Modric, der 36 ist und Kroos ist auch schon in seinen Dreißigern. Casemiro wird auch bald 30", erinnert der 47-Jährige an den gehobenen Altersschnitt im Mittelfeld der Blancos.