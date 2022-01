Manchester United : Paul Pogba weiter bei United? So stehen die Chancen

Nach Informationen von Sky Sport News konzentriert sich Pogba in erster Linie darauf, wieder fit zu werden, weil er unbedingt unter Ralf Rangnick spielen möchte. "Er war von jedem Gespräch, das er mit dem Interimstrainer von Manchester United geführt hat, sehr beeindruckt", berichtet Reporter Dharmesh Sheth.

Das Monetäre soll in Pogbas Zukunftsentscheidung keine Rolle einnehmen, stattdessen sei es eine Entscheidung, welche die sportlichen Aspekte betrifft. United soll dem Weltmeister ein gut dotiertes Vertragsangebot vorgelegt haben, das er bisher weder angenommen noch abgelehnt hat. Ein Verbleib im Old Trafford ist also längst noch nicht vom Tisch.

So berichtet auch Sheth, der sagt: "Die Tatsache ist, dass dieses Vertragsangebot wahrscheinlich höher ist als ein anderes Vertragsangebot, das er von einem anderen europäischen Verein bekommen könnte." Vor Kurzem hieß es, Paris Saint-Germain nehme im Pogba-Rennen die Pole Position ein. Bis es zu einer Entscheidung kommt, wird aber wohl noch einige Zeit vergehen.