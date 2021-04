Manchester United : Paul Pogba will Rom ausschalten und die Europa League gewinnen

Das Halbfinale gegen den AS Rom soll für Manchester United nur eine Durchgangsstation sein. Geht es nach Paul Pogba, dann wandert die Europa-League-Trophäe ein zweites Mal in seine Hände.

Paul Pogba gewann die Europa League bereits in seiner ersten Spielzeit bei Manchester United. Damals unter der Leitung von Jose Mourinho. Nun greifen die Red Devils erneut nach dem Titel.

Nach dem Ausschalten von Granada wartet der AS Rom im Halbfinale. "Jetzt stehen wir der Roma gegenüber. Wir freuen uns auf das Duell. Unser Ziel ist es, diese Trophäe zu gewinnen", sagte Pogba nach dem Viertelfinal-Rückspiel (2:0; Tore: Cavani, Eigentor Vallejo).

Die Giallorossi schmissen im Viertelfinale Ajax Amsterdam aus dem Wettbewerb. Das Hinspiel zwischen Rom und United findet am 19. April in Old Trafford statt, das Rückspiel steigt am 6. Mai in Rom.