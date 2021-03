Manchester United : Paul Pogba wird zum Helden – Solskjaer begründet Startelf-Verzicht

Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel reichte Manchester United ein 1:0-Sieg in Mailand, um die nächste Runde in der Europa League klarzumachen. Paul Pogba traf in der 48. Spielminute, drei Minuten nach seiner Einwechslung für Marcus Rashford.

Ole Gunnar Solskjaer begründete nach der Partie den Startelf-Verzicht. "Er hat wirklich hart gearbeitet", sagte der United-Trainer. "Aber mehr als 45 Minuten waren nicht drin. Aber er wird immer besser."

Paul Pogba hat in der laufenden Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. In der Premier League verpasste er die vergangenen sechs Partien mit einer Oberschenkelverletzung.