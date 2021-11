Manchester United : Person of the Year – Marcus Rashford für großes Engagement geehrt

In Zeiten, in denen immer mehr Kinder vor Konsolen oder Smartphones versinken, setzt sich Manchester Uniteds Spieler Marcus Rashford für die Kraft der Bücher ein. Für seinen Einsatz wurde er nun mit einer besonderen Auszeichnung gewürdigt.

Die britische Literaturzeitschrift The Bookseller ernannte Rashford zur FutureBook Person of the Year. Der Offensivspieler erhält diesen Titel vor allem für sein großes Engagement im Bereich der Kinderhilfe. Rashford brachte beispielsweise den Verlag Macmillan Childrens Books dazu, 50.000 Bücher an Kinder zu spenden, die mittellos sind.

Die Auszeichnung von The Bookseller wird jedes Jahr an Menschen verliehen, die einen wirklichen Unterschied in der Verlagswelt machen. Rashford, der das Cover der aktuellen Zeitschriften-Ausgabe ziert, erklärt in einem Satz die Beweggründe für sein Handeln. "Der Erfolg lag darin, großartige Bücher in die Hände von Kindern zu bringen, die sie dringend benötigen", so der Nationalspieler.