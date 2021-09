Manchester United : Pogba-Ersatz: Manchester nimmt zwei Alternativen ins Visier

Wie die Mundo Deportivo berichtet, soll Franck Kessie vom AC Mailand einer dieser beiden Kandidaten sein. Die Red Devils könnten sich an diesem Transfer aber einen Bruch heben. Zum einen hat Milans Sportdirektor Paolo Maldini erst vor kurzem erklärt, dass Kessie seinen auslaufenden Vertrag so schnell wie möglich verlängern soll. Die Rossoneri haben demnach nicht den Wunsch, ihren Mittelfeldspieler abzugeben.

Der im Jahr 2019 für 60 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Tottenham gewechselte Franzose konnte bislang überhaupt nicht überzeugen und wurde bereits im Sommer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Ndombele könnte wegen seiner schlechten Leistungen also sehr preisgünstig zu haben sein. Ob er in seiner aktuellen Verfassung aber ein adäquater Ersatz für Paul Pogba ist, darf bezweifelt werden.