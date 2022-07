Manchester United vs. Crystal Palace Schon wieder! Premier-League-Teams in Rudelbildung verwickelt

Den englischen Mannschaften scheint der Hochsommer dieser Tage etwas zu sehr zu Kopfe zu steigen. Manchester United und Crystal Palace (3:1) trafen in Australien im Rahmen ihrer Vorbereitung aufeinander und nahmen das 'Aufeinandertreffen' leider zu wörtlich.

Angeführt von Mittelfeldspieler Fred (29), der einen Schubser gegen Ayew austeilte, rannten sie auf den Übeltäter zu. In der Folge kam es – wie bei Tottenhams Test gegen Sevilla (1:1) vor wenigen Tagen – zu einer Rudelbildung. Manchesters Coach, Erik ten Hag, beschwerte sich ebenso wie die Kommentatoren über Ayews unnötige Härte.

Vom Platz wurde der Angreifer dennoch nicht gestellt. In der Schlussphase erwischte es hingegen Uniteds Will Fish (19). Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Gemüter aber längst schon wieder beruhigt. Das Spiel war zudem bereits entschieden. Für den englischen Rekordmeister stellten Anthony Martial (26), Marcus Rashford (24) und der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho (22) die Weichen auf Erfolg, bevor Joel Ward in der 74. Minute noch auf 3:1 verkürzte.