Manchester United Egoismus-Vorwurf! "Cristiano Ronaldo kümmert sich nur um Cristiano Ronaldo"

Gabriel Agbonlahor (35) zeigte bei talksport eingangs noch Verständnis für Ronaldos Wechselabsicht. "Cristiano Ronaldo will nicht in der Europa League spielen. In den letzten Jahren seiner Karriere will er in der Champions League spielen."

Dieser Traum ist nachvollziehbar, aber in der nächsten Saison nicht realisierbar – zumindest nicht im Theatre of Dreams. "Also kümmert er sich nur um Ronaldo, er kümmert sich nicht um Manchester United", prangert Agbonlahor an.