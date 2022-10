Cristiano Ronaldo: Erik ten Hag schildert sein größtes Problem

Die letzte Ausbeute von Cristiano Ronaldo war immerhin erstmals in dieser Saison vorzeigbar. In der Europa League steuerte er beim 3:2 bei Omonia Nikosia einen Assist bei, bei seinem Startelfdebüt in der Premier League beim FC Everton (2:1) erzielte Ronaldo seinen ersten Treffer in der Meisterschaft.

"Ich möchte ihn so gut wie möglich unterstützen. Wir haben bestimmte Anforderungen an die Spieler, was wir auf bestimmten Positionen erwarten", sagte United-Trainer Erik ten Hag während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Europa League gegen Nikosia (Donnerstag, 21 Uhr).

Ten Hag erörtert zugleich, was Ronaldos größtes Problem ist: "Ich möchte das Beste aus ihm herausholen, er ist jetzt in besserer Form und ich bin zufrieden damit. Am Anfang war es die mangelnde Fitness. Hier hat sich wieder mal gezeigt, dass niemand eine Vorsaison verpassen darf."