Manchester United Marcus Rashford lässt PSG eiskalt abblitzen

Marcus Rashford scheint bei Paris Saint-Germain auf dem Einkaufszettel zu stehen. Wie die L'Equipe aus Frankreich berichtet, möchte der dortige Dauermeister den 24-Jährigen gerne unter Vertrag nehmen. In England wird dagegengehalten.

Beim misslungenen Auftakt in die neue Saison der Premier League gegen Brighton & Hove Albion (1:2) spielte Rashford die gesamten 90 Minuten. Das war in der vorhergehenden Spielzeit fast gar nicht der Fall, Erik ten Hag scheint nicht an einen Abgang zu denken.