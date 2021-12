Manchester United : Ralf Rangnick benennt Schwachstellen bei "Riesentalent" Mason Greenwood

Mason Greenwood machte mit einem sehenswerten Treffer in der Champions League mal wieder auf sich aufmerksam. Ralf Rangnick verfolgt einen genauen Plan, wie er den Angreifer von Manchester United noch besser machen will.

Durch eine akrobatische Einzelleistung erzielte Mason Greenwood am Mittwoch in der Champions League gegen den BSC Young Boys (1:1) seinen ersten Saisontreffer in der Königsklasse und seinen fünften in allen Wettbewerben.

"Ich denke, er hat heute nicht nur mit seinem schönen Tor seine Qualität unter Beweis gestellt, sondern auch mit der Art und Weise, wie er die Chance von Juan Mata vorbereitete", hatte Ralf Rangnick für Greenwood nur lobende Worte übrig. Und das war noch lange nicht alles, was der neue United-Trainer so über das Eigengewächs zu sagen hatte.