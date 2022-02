Manchester United : Ralf Rangnick dementiert angebliche Spannungen mit Jesse Lingard

Manchester United kommt nicht zur Ruhe. Als Ralf Rangnick nach einem möglicherweise abgekühlten Verhältnis zu Jesse Lingard befragt wird, bestreitet der Interimstrainer Spekulationen in diese Richtung.

Ralf Rangnick ist dieser Tage darum bemüht, das Spannungsfeld bei Manchester United so klein wie möglich zu halten. So reagiert der Trainer der Red Devils auf Nachfragen zu Jesse Lingard besonnen und betont, keine Probleme mit dem Offensivspieler zu haben.

"Was Jesse angeht, so habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu ihm", sagte Rangnick während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Burnley (Dienstag, 21 Uhr). "Er weiß, dass ich bereit gewesen wäre, ihn gehen zu lassen, zumindest bis die Angelegenheit mit Mason (Greenwood; Anm. d. Red.) aufkam und all die anderen Dinge, über die wir gesprochen haben."