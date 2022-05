Ralf Rangnick zur Causa Cristiano Ronaldo: "Warum sollte er sich verabschieden?"

Der Mirror hatte zudem mit der Information aufgewartet, Real Madrid sei an einer Rückkehr in diesem Sommer interessiert. Der Champions-League-Halbfinalist habe demnach großes Interesse an einem Wiedersehen mit Ronaldo, der schon von 2009 bis 2018 für die Blancos gespielt und für keinen anderen Klub in seiner Karriere derart viele Spiele absolviert hat.