Manchester United : Raphael Varane sieht Ähnlichkeiten zwischen United und Real Madrid

Vor allem die Erwartungshaltung könne man vergleichen. "Man weiß, was nach einer Niederlage oder einem Unentschieden los ist. Dann ist immer alles sehr negativ. Der Schlüssel ist, gute Ergebnisse zu liefern und eine positive Stimmung zu behalten", so der Weltmeister von 2018.

United und Real Madrid sind zwei der höchstdekorierten Vereine der Welt. Real ist Spaniens Rekordmeister mit 34 Meisterschaften, gewann zudem 13 Mal die Champions League. Manchester United ist der Rekordchampion auf der Insel, kommt auf 20 Meisterschaften und drei Erfolge in der Königsklasse.

Dementsprechend groß ist der Druck. Varane: "Mit diesem Druck lebt man in großen Vereinen irgendwie. Es ist schwer zu sagen, ob er in einem Klub größer oder geringer als in dem anderen ist."