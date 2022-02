Manchester United : Raphael Varane zieht wechselhaftes United-Fazit, "aber jetzt läuft es besser"

Nach unsteten ersten Monaten bei Manchester United findet sich Raphael Varane immer besser zurecht. "Zu Beginn der Saison hatte ich einige Rückschläge, aber jetzt läuft es besser. Ich fühle mich immer wohler, spreche auch ein bisschen mehr Englisch und kenne meine Mannschaftskameraden besser", sagt Varane bei Canal+.

Der 28-Jährige war im vorigen Sommer für 40 Millionen Euro nach zehn Jahren bei Real Madrid auf die Insel übergesiedelt und unterschrieb einen Vierjahresvertrag. Probleme mit der Leiste sowie eine hartnäckige Oberschenkelblessur machten Varane die Eingewöhnungszeit nicht gerade einfach.

Raphael Varane beschreibt Unterschied zum spanischen Fußball

Für den amtierenden Weltmeister war außerdem die Umstellung vom spanischen auf den englischen Fußball eine Herausforderung. Der größte Unterschied sei die Intensität, meint der Franzose. "Es stimmt, dass es in der Premier League in jedem Spiel viel Gegnerdruck gibt, es gibt viele Konter, ich habe viel mehr Zweikämpfe, es gibt mehr Aktionen pro Spiel. In Spanien ist es ein bisschen ruhiger, wir bereiten mehr Aktionen vor."

