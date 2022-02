Manchester United : Rennen um Paul Pogba: Paris belegt Pole-Position

Wo Paul Pogba ab dem kommenden Sommer Fußball spielt, steht noch in den Sternen. Die besten Karten im Poker um den Franzosen soll Paris Saint-Germain haben.

Paul Pogba (28) steht nur noch bis Ende Juni bei Manchester United in Lohn und Brot. Eine Vertragsverlängerung ist derzeit unwahrscheinlich. Nach sechs Jahren im Verein riecht es nach Abschied.

Juventus Turin wird immer wieder mit Pogba in Verbindung gebracht, die Alte Dame verpflichtete aber in der Winter-Transferperiode in Denis Zakaria (25, kam für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach) bereits einen neuen zentralen Mittelfeldspieler.