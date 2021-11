Manchester United : Reservist! Bekam Cristiano Ronaldo Vorgeschmack auf Rangnick-Ankunft?

Manchester United gelang am Sonntag ein 1:1 bei Tabellenführer Chelsea. Am Ende des Tages beherrschte jedoch nicht dieses positives Ergebnis die Medien. Viel mehr Aufmerksamkeit genoss die Tatsache, dass Superstar Ronaldo von der Bank kam. Ein Fingerzeig auf seine Zukunft im Old Trafford?