Liverpool-Ass Thiago liebäugelte mit Wechsel zu Manchester United

Nach dem Gewinn der Champions League im Jahr 2020 war es für Thiago an der Zeit, weiterzuziehen. Von München ging es damals nach Liverpool. Seine ersten Erfahrungen in der Premier League hätte der Spanier jedoch fast beim Erzrivalen der Reds gemacht.

Wie Rio Ferdinand in seinem Podcast Vibe with Five erzählte, überlegte Thiago zu Manchester United zu wechseln. "Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Er sprach perfekt Englisch, ein toller Typ. Er wollte zu United kommen. Aber du siehst ihn jetzt an und er könnte nicht glücklicher sein", berichtet der ehemalige Nationalspieler.

Thiago hatte Startprobleme

Danach sah es in seiner ersten Saison an der Anfield Road noch überhaupt nicht aus. Thiago kämpfte mit einer hartnäckigen Knieverletzung und verpasste deshalb einen Großteil der Hinrunde. Nach und nach erkämpfte er sich dann seinen Platz im Team.