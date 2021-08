Manchester United : Rio Ferdinand überzeugt, dass Paul Pogba bei United bleiben wird

Die Zukunft von Paul Pogba bei Manchester United steht nach aktuellen Informationen in der Schwebe. Vereinsurgestein Rio Ferdinand geht davon aus, dass der Superstar in diesem Sommer nirgendwohin wechseln wird.

Paul Pogba ist seit Kurzem in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Noch hat er sich nicht davon überzeugen lassen, seinen auslaufenden Kontrakt zu verlängern. Rio Ferdinand ist überzeugt davon, dass der Superstar Manchester United in den verbleibenden Sommertransfertagen nicht verlassen wird.

Zwar könnte es seine letzte Saison beim englischen Rekordmeister sein "und es sieht so aus, als ob es ein bisschen in diese Richtung geht", wie Ferdinand auf seinem YouTube-Kanal analysiert. Das schließt laut dem ehemaligen United-Starspieler allerdings nicht aus, dass sich Pogba doch noch dazu entscheiden könnte, langfristig zu bleiben.

"Brennendes Verlangen, das für Manchester United zu tun"

"Wenn er den Erfolg riecht und eine erfolgreiche Periode erlebt, dann sagt mir etwas, dass er ein Teil davon sein will", so Ferdinand. "Er sagt mir immer: 'Ich will die Champions League gewinnen. Die Premier League will ich gewinnen. Er hat ein brennendes Verlangen, das für Manchester United zu tun. Er ist hier als Kind aufgewachsen."