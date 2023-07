Ronaldo-Erbe im Visier? Manchester United räumt Stürmer-Suche oberste Priorität ein

Manchester United hat sich im Januar dieses Jahres von Superstar Cristiano Ronaldo (38) getrennt. Der Abgang des Stürmers wurde seitdem nicht angemessen aufgefangen. Im Sommer soll aus diesem Grund ein neuer Goalgetter her.

In der Vorsaison gelang Manchester das sportliche Comeback. In der Premier League erreichte das Team Rang drei und ist damit nach einem Jahr Abwesenheit wieder für die Champions League qualifiziert. Die Klubbosse wollen den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Dafür muss allerdings zunächst die Mittelstürmer-Position neu besetzt werden.

United-Coach Erik ten Hag (53) betonte kürzlich, wie intensiv sein Verein derzeit an diesem Transfer bastelt.

"Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um den richtigen Mann zu gewinnen", versprach der Niederländer während der US-Tour seines Teams. "Auf dem Transfermarkt weiß man nie, aber wir kennen unsere Ziele und werden alles tun, was wir können."