Premier League Cristiano Ronaldo: Brandheißes Indiz für Verbleib bei Manchester United

Cristiano Ronaldo präsentiert unter anderem neben Mitspieler Alex Telles und Ella Toone, Angreiferin der Frauenmannschaft, die Jerseys für die Spielzeit 2022/2023. In diesem Trikot wollen die Fans ihren Superstar in der nächsten Saison natürlich auch spielen sehen. Demonstriert der Portugiese mit der Teilnahme am Fotoshooting seine Loyalität gegenüber United?

Nach Gesprächen mit seiner Familie und der Vereinslegende Sir Alex Ferguson soll der 37-Jährige in der Tat sehr stark zu einem Verbleib im Old Trafford tendieren. Er will dem Verein dabei helfen, die schlechte Saison auszumerzen, um im Anschluss wieder zur Elite Europas zu gehören. Adidas traut den Mannen um Ronaldo im Übrigen ebenfalls viel zu.

Das Design der neuen Trikots erinnert mit seinem weißen Kragen nämlich stark an die Outfits der Spielzeit 1998/1999. Damals holten die Red Devils nach einer titellosen Saison als erste englische Mannschaft das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League. Die Spieler gingen gemeinsam als erfolgreichstes Team in die Vereinsgeschichte ein. Ein Szenario, das Ronaldo sicherlich mit Freude wiederholen würde.