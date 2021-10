Manchester United : "Ronaldo tat das nicht": Danny Blind übt Kritik an Cristiano

Bisher war Ronaldo von jeder Kritik befreit, weil er in seinen ersten fünf Partien gleich fünfmal traf. Sollte der Portugiese diese beeindruckende Quote in den nächsten Wochen allerdings nicht halten, könnte es weitere Kritik an seiner Spielweise hageln. Vor allem, wenn der sportliche Erfolg wie zuletzt ausbleibt.