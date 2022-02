Manchester United : Cristiano Ronaldo wird Sohnemann nicht zur Profikarriere drängen

Viele Eltern versuchen sich durch ihre Kinder eigene Träume zu erfüllen. Cristiano Ronaldo hat in seiner Laufbahn schon (fast) alles erreicht und ist in diesem Punkt daher entspannt. Seinem ältesten Sohn attestiert er beispielsweise großes Talent. Seinen Weg müsse dieser allerdings alleine finden.

Cristiano Ronaldo Jr. kickt mit seinen elf Jahren aktuell in der Nachwuchsabteilung von Manchester United. Sein berühmter Vater ist ein großer Bewunderer und Förderer seines Sprösslings.

Die Frage, ob sein Sohn einmal in seine Fußstapfen treten wird, möchte CR7 aber nicht beantworten. "Nur die Zeit kann es verraten. Ich werde ihn niemals unter Druck setzen. Er wird tun, was er will", erklärte der stolze Papa in der Netflix-Serie "I Am Georgina", die seiner Lebensgefährtin Georgina Rodriguez gewidmet ist.