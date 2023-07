Rückkehr zu Manchester United? David Beckham lässt aufhorchen

Darüber hinaus hat Beckham den MLS-Klub Inter Miami vor fünf Jahren mit einer Investorengruppe aus dem Boden gestampft und bewiesen, dass er Superstars wie Lionel Messi (36) von seinem Projekt überzeugen kann. Doch genau diese Arbeit lässt ein Engagement in Manchester zurzeit in weite Ferne rücken.

Man United büßte in den letzten zehn Jahren nicht nur seine Vormachtstellung in der Premier League ein. Das Team verlor auch international an Ansehen. Topstars wie Erling Haaland (23) oder Jack Grealish (27) ziehen es aktuell beispielsweise vor, ausgerechnet zum Stadtrivalen, Man City, zu wechseln, da die Skyblues stets ein Titelanwärter sind.

"Ich habe hier im Moment viel zu tun und meine Konzentration liegt ausschließlich auf Miami und allem, was in meinem Geschäft vor sich geht", sagte Beckham im Interview mit The Athletic. Gänzlich ausschließen wollte der ehemalige Freistoßexperte eine Rückkehr ins Old Trafford dennoch nicht. "Aber wer weiß? Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert."

Manchester United: David Beckham begrüßt Eigentümerwechsel

In dieser Zeitspanne soll die United-Übernahme schließlich in trockenen Tüchern sein. Der Prozess zog sich zuletzt allerdings in die Länge. Seit fast 20 Jahren lenkt die Familie Glazer die Geschicke in Manchester. Der eigene Anhang fordert aber schon seit Längerem eine Wachablösung.

David Beckham geht indes davon aus, dass die Glazers bei United bald Geschichte sind. "Ich denke schon. Ich denke, es ist einfach, weil es das ist, was die Fans wollen. Wenn man die Fans verliert, besonders bei einem Verein wie Manchester United, ist es schwer, sie zurückzugewinnen."

Die Erfolge der Glazers seien nicht von der Hand zu weisen. "Aber es muss eine Veränderung her. Das haben wir alle gesehen, das wissen wir alle", stellte Beckham klar. Favorit auf die Glazer-Nachfolge ist Scheich Jassim bin Hamad al-Thani.

Wie der Guardian kürzlich berichtete, zweifelt der Katarer inzwischen aber an der Verkaufsabsicht der Glazers. Er habe nämlich bereits fünf Angebote abgegeben. Die letzte Offerte betrug dem Bericht zufolge knapp sieben Milliarden Euro.

