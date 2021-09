Ex-Bayern-Boss über CR7 : Rummenigge blickt zurück: "Adonis" Cristiano Ronaldo übte Torjubel

"Ich kann mich an eine Szene erinnern, als ich in Turin war", berichtet der langjährige Bayern-Vorstandsvorsitzende gegenüber Bild TV. Cristiano Ronaldo habe mit "erhoben Händen" hinter einer Tür gestanden. "Ich fragte: 'Was machst du da?' Und er sagte: 'Ich übe meinen nächsten Torjubel.'"

Dabei beeindruckte der fünffache Weltfußballer den Europameister von 1980 offenbar mit seiner Physis. "Er hat einen Oberkörper wie Adonis", nutzt Rummenigge ein Bild aus der römischen Mythologie.