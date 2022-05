Saftige Steuereinnahmen Cristiano Ronaldo und Co. bescheren dem britischen Fiskus Millionenerträge

Seine Rückkehr ins Old Trafford bringt Cristiano Ronaldo ein Brutto-Jahressalär von umgerechnet 31, 5 Millionen Euro ein. Das Finanzamt gönnt sich davon einen großen Happen: Knapp 14, 2 Millionen Euro muss der Portugiese laut eines Berichts des RIFT Tax Refunds an die britischen Behörden abdrücken, da der Fußballer den Spitzensteuersatz von 45 Prozent zahlt.

Seinen Mannschaftskameraden bei United ergeht es ähnlich wie dem Spitzenverdiener der Premier League. So versteuert Keeper David de Gea etwa 11 Millionen Euro seines Jahresverdienstes. Raphael Varane und der Ex-Dortmunder Jadon Sancho stehen dem mit ihren Abgaben in Höhe von knapp 10 Millionen Euro in kaum etwas nach.

Es ist bekannt, dass nicht nur Manchester United mit hochkarätigen Gehältern lockt. So streicht Kevin de Bruyne vom Lokalrivalen City im Jahr knapp 24,6 Millionen Euro ein, wovon er gut 12, 8 Millionen Euro an die britische Regierung überweist.