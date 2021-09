Manchester United : Schafprobleme: Laute Tiergeräusche zwingen Cristiano Ronaldo zum Umzug

Der Portugiese, der in diesem Sommer zu Manchester United zurückkehrte, zog mit seiner Familie nach nicht einmal einer Woche wieder aus seinem sieben Millionen Euro teuren Anwesen aus, weil das Blöken von Schafen ihm den Schlaf raubte.

"Während das Objekt sehr schön ist und mit auslaufenden Feldern und Waldflächen überzeugt, lag es auch in der Nähe der Schafe, die am frühen Morgen sehr laut waren", sagte eine interne Quelle der Tageszeitung The Sun.