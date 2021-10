Manchester United : "Schwärzester Tag" als United-Trainer: Tritt Ole Gunnar Solskjaer zurück?

Manchester United ließ sich am Sonntagabend mit 0:5 vom FC Liverpool demütigen, und war mit diesem Ergebnis am Ende noch gut bedient. Der Druck auf Trainer Ole Gunnar Solskjaer wächst kontinuierlich.

Das 3:2 in der Champions League gegen Atalanta Bergamo und die dazugehörigen emotionalen Ausbrüche waren schnell vergessen. Also das Ergebnis, nicht die emotionalen Ausbrüche. Denn die gab es am Sonntagabend zur Genüge. Manchester United ließ sich vom FC Liverpool in seine Einzelteile zerlegen. Auch Ole Gunnar Solskjaer musste erst mal schlucken.

"Es ist nicht leicht, etwas zu sagen", legte der Trainer im Anschluss an die Partie bei Sky Sports los. Es sei der "schwärzeste Tag", den er als United-Trainer bisher erlebt habe. "Wir waren weder individuell noch als Mannschaft gut genug." Aus den letzten vier Spielen in der Premier League haben die Red Devils gerade mal einen Punkt geholt. Der Rückstand auf den Führenden FC Chelsea beträgt bereits acht Punkte, die Meisterschaftsambitionen sind schon nach neun Spieltagen passe.