Manchester United : Selbstverschuldet! Edwin Van der Sar muss Gerüchte dementieren

Torhüter-Legende Edwin Van der Sar entfachte unbeabsichtigt Spekulationen um seine Person. In einem Interview sprach er von einer möglichen Rückkehr zu Manchester United. Dieser Wechsel liegt nach seinen jüngsten Aussagen aber noch in der Ferne.

Ed Woodward, seit 2013 stellvertretender Vorsitzer bei Man United, wird wohl in Kürze seinen Posten räumen. Als Nachfolger des Engländers, der durch seine Mitwirkung an der Super League heftig in die Kritik geriet, wird Edwin van der Sar gehandelt. In Bezug auf seine Rückkehr zu den Red Devils erklärte der 51-Jährige im Gespräch mit dem niederländischen TV-Sender RTL 7, dass sein "Moment kommen werde".

Van der Sar sprach darüber, nicht seine gesamte Karriere als Funktionär bei nur einem Verein verbringen zu wollen. "Ich möchte nicht der Wenger oder Ferguson von Ajax werden. Ich genieße die Arbeit bei Ajax wirklich, aber irgendwann werde ich gehen", so der Niederländer. Bis dahin möchte der Geschäftsführer den Klub aus Amsterdam aber zuerst noch stärker in der Champions League etablieren.