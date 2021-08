Manchester United : Sergio Ramos wünscht Raphael Varane Erfolg bei Manchester United

Raphael Varane wurde für 50 Millionen Euro Ablöse an Manchester United verkauft. Der Vertrag des Franzosen an der Concha Espina wäre 2022 ausgelaufen. Eine Vertragsverlängerung hatte er abgelehnt.

Patrice Evra vergleicht Varane mit Rio Ferdinand

Ex-United-Verteidiger Patrice Evra freut sich indes über den Wechsel seines Landsmanns ins Old Trafford. "Er ist ein kompletter Innenverteidiger. Ich erinnere mich an mein erstes Spiel mit ihm der französischen Nationalmannschaft und ich war so beeindruckt", so der ehemalige Linksverteidiger gegenüber The Athletic.

"Varane erinnert mich an Rio Ferdinand . Er ist großartig mit dem Ball am Fuß, großartig in der Luft", so der Ex-Nationalspieler weiter. " Er ist ruhig am Ball und torgefährlich. Es ist eine Top-Neuverpflichtung für Manchester United."