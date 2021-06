Manchester United : Sergio Romero enthüllt Angebote aus Premier League und Serie A

Der 34-Jährige verkündete, dass ihm mehrere Angebote aus Europa vorliegen würden. Welche Option die beste für ihn sei, habe er noch nicht entschieden.

"Es könnte England oder Italien sein", so Romero. "Spanien wäre eine neue Herausforderung. Bei der Entscheidungsfindung müsse er natürlich seine Töchter berücksichtigen.

Romero wechselte 2007 von Racing Club in die Niederlande zu AZ Alkmaar. Vier Jahre später heuerte er bei Sampdoria Genua an. Zwischenzeitlich war er an den AS Monaco verliehen.

Im Sommer 2015 unterschrieb er einen langfristigen Vertrag bei Manchester United. Dieser ist mittlerweile ausgelaufen er kann die Red Devils ablösefrei verlassen.