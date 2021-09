Manchester United : Sir Alex räumt mit Langzeit-Gerüchten um Wesley Sneijder auf

Manchester United wurde jahrelang immer wieder Interesse an Wesley Sneijder nachgesagt. Der niederländische Spielmacher stand aber tatsächlich nie auf der Einkaufsliste der Red Devils.

"Wir waren nie an Sneijder interessiert", stellte der Ex-Langzeittrainer von Manchester United (1986 bis 2013) gegenüber dem Utd Podcast klar. "Ich weiß nicht, woher das kommt, aber solche Spekulationen gab es häufiger."

Wesley Sneijder soll vor allem nach seinem Champions-League-Titel mit Inter Mailand 2010 im Fokus von Sir Alex Ferguson gestanden haben, der legendäre United-Teammanager baggerte aber nie konkret an dem Regisseur.

Wesley Sneijder (37) verließ Inter Mailand letztendlich 2013 in Richtung Galatasaray. Weitere Stationen: OGC Nizza und Al-Gharafa. Vor seiner Inter-Zeit führte Sneijder bei Ajax Amsterdam und Real Madrid Regie. 2019 beendete er seine Karriere.

Ferguson wollte Paul Gascoigne nach Manchester holen

Der 13-fache Meistertrainer bestätige indes Interesse an Paul Gascoigne. "Ich sage nicht, dass er keine gute Karriere hatte, aber er hätte eine bessere Karriere bei uns gehabt", glaubt der Schotte.

Gascoigne (54) lief in England für Newcastle, Tottenham, Middlesbrough, Everton, Burnley und Bolton auf. International war er für Lazio Rom, die Glasgow Rangers und Gansu Tianma in China am Ball.