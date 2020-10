Über 500 Millionen! : Manchester United sitzt auf unglaublichem Schuldenberg

Manchester United präsentierte am Mittwoch die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr – und hat seine Schulden in diesem einfach mal verdoppelt. Vorstandsmitglied Ed Woodward zeigt sich immerhin hinsichtlich der Mannschaftsentwicklung zufrieden.

Die finanziellen Entwicklungen bei Manchester United gleichen einem Horrorszenario. Der englische Rekordmeister gab am Mittwoch seine Kennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt, in dem ein Minus von 25,7 Millionen Euro in den Büchern steht.

Außerdem erhöhte sich der Schuldenstand vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 von 225,4 auf 524,8 Millionen Euro – die Verbindlichkeiten haben sich also verdoppelt. "Unsere Nettoinvestitionen in neue Spieler seit dem Sommer 2019 liegen bei über 200 Millionen Euro – das ist mehr, so glaube ich, als jeder andere große europäische Klub in dieser Periode ausgegeben hat", zitieren die Red Devils Ed Woodward auf ihrer Homepage.

Mit der sportlichen Entwicklung zeigt sich der stellvertretende Vorstandsvorsitzende jedenfalls zufrieden. Unter der Ägide von Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer werde eine klare Strategie verfolgt. Mit einem Kern von Eigengewächsen und hochklassigen Zugängen soll ein erfolgreiches, engagiertes Team gebaut werden, das schnellen Angriffsfußball spiele.