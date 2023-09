Sofyan Amrabat erläutert ausschlaggebenden Grund für Wechsel zu Manchester United

Sofyan Amrabat stand in diesem Sommer bei verschiedenerlei Topklubs auf dem Wunschzettel. Nach einem länger andauernden Eiertanz entschied sich der WM-Star für einen Wechsel zu Manchester United. Nun gewährt er Einblicke in die Hintergründe.

Was vielen sehr wahrscheinlich nicht erinnerlich ist: Amrabat spielte in der Vergangenheit schon mal unter ten Hag. Während der von 2015 bis 2017 andauernden Amtszeit des Niederländers beim FC Utrecht kam Amrabat auf 50 Einsätze im Seniorenbereich.

"Es war sehr wichtig, weil ich sehr jung war. Ich war 18, 19 Jahre alt und er gab mir die Chance, in der ersten Mannschaft von Utrecht zu spielen", erinnert sich Amrabat an seine ersten Schritte im professionellen Fußball, die er unter ten Hag machte.

Sofyan Amrabat spielte unter Erik ten Hag beim FC Utrecht

"Wir hatten eine fantastische Zeit, eine wirklich gute Saison. Ich habe viel von ihm gelernt, und vielleicht ist er jetzt eine der wichtigsten Personen in meiner Karriere", freut sich Amrabat ungemein darauf, jetzt wieder mit ten Hag zusammenarbeiten zu dürfen.

Nach einer starken Saison beim AC Florenz sowie einer überragenden Weltmeisterschaft mit der marokkanischen Nationalmannschaft standen Amrabat die Türen europaweit offen. Nachdem es kurzzeitig nach einem Wechsel zum FC Liverpool aussah, schnappte United auf Leihbasis zu. Das Gesamtpaket inklusive Kaufoption (20 Mio. Euro) liegt bei bis zu 35 Millionen Euro.

Sofyan Amrabat: "Erik ten Hag geht immer an seine Grenzen"

"Es ist fantastisch, weil ich glaube, dass Erik ten Hag ein Trainer ist, der immer an seine Grenzen geht. Er ist hungrig. Er will gewinnen. Er ist ein Gewinner und das gefällt mir", so Amrabat. "Ich denke, ich bin auch so, ich bin auch ein Gewinner. Ich will jeden Tag gewinnen, also ist es ein gutes Match."