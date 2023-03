Sohnemann will United-Legende Wayne Rooney nacheifern

Wayne Rooney (37) drückte der Premier League seinen Stempel auf. Nun strebt der Sohn des Ex-United-Torjägers in die englische Eliteklasse.

Wayne Rooney ist einer der besten Torjäger, den die Premier League je gesehen hat. 208 Treffer erzielte er für Manchester United und den FC Everton, ehe er sich 2018 in Richtung Major League Soccer (DC United) verabschiedete.

Kai Rooney will seinem Vater nacheifern. "Hoffentlich spiele ich in zehn Jahren für Manchester United in der Premier League. Das ist mein Plan", sagte der 13-Jährige gegenüber SY Football. Dieses Ziel wolle er durch harte Arbeit erreichen.

Kai Rooney spielt für United, liebt aber Everton

Kai Rooney spielt aktuell in der Nachwuchsakademie von Manchester United. Für die Red Devils hat der junge Angreifer "viel Liebe übrig", aber sein Herz gehört einem anderen Klub. "Mein Team ist Everton."